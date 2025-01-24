Internet livre é desativada para troca de sistema em Vila Velha

O serviço, porém, não tem data concreta para retorno. Por isso, a pasta responsável pela troca pede a compreensão dos usuários do wi-fi livre.

“Estamos trabalhando para que essa atualização seja concluída no menor tempo possível. Sobre o andamento deste processo, iremos divulgar por meio de nossos canais oficiais, sites e redes sociais”, divulgou Abel Neto, secretário de Tecnologia e Inovação de Vila Velha.