Integrantes do PCV são detidos com arma de facção criminosa em Alegre

A PM informou que os homens seriam suspeitos de uma tentativa de assassinato no último sábado (13) contra um desafeto, também envolvido no tráfico de drogas. No local, um dos suspeitos, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir pelos fundos de uma casa, mas foi pego. Durante a fuga, ele jogou fora um revólver calibre 32, com seis munições intactas. O suspeito, disse a polícia, já foi detido em novembro de 2023 com uma submetralhadora.

O outro suspeito foi encontrado na entrada de um beco porções de maconha e crack pronto para comercialização. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil disse que o indivíduo de 26 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, e o de 20 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional.