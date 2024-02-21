Inmet emite alerta para chuvas intensas em todo o Espírito Santo

Com isso, em todas as regiões podem ocorrer alagamentos e descargas elétricas, segundo o Instituto. Isso porque pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia com ventos intensos de até 100 km/h. Em todos os locais há ainda o risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores.