Mais de 100mm: Chuva provoca alagamentos e queda de barreira em Fundão

Moradores do município de Fundão , na Grande Vitória, vivem desde a noite de terça-feira (20) um sentimento de apreensão causado pelo excesso de chuva em um curto período de tempo: foram 107.8 mm em 24 horas, segundo um boletim da Defesa Civil do Espírito Santo divulgado na manhã desta quarta-feira (21).

O principal rio da cidade, que corta quase todo o município, transbordou, impedindo que as pessoas passem pela ponte, que foi parcialmente tomada pela água. Fundão foi a cidade do Estado que registrou maior volume de chuva nas últimas 24 horas. Além da água acima do normal, foi possível ver lixo e alguns galhos de árvores trazidos pelo curso do rio.

Fundão registra mais de 100m de chuva em 24 horas

A segunda cidade que mais registrou chuva no Estado em 24 horas foi Bom Jesus do Norte, com 77.4 mm - ou seja, 30mm a menos que Fundão. A Defesa Civil informa que há risco alto para chuvas no município de Fundão. E há risco moderado para "movimento de massa" - classificação utilizada para indicar chance de deslizamento.

Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual, Fundão registra alguns pontos de alagamentos, queda de árvores e de um muro. Mas não há detalhes sobre as ocorrências citadas. O município ainda não contabiliza desalojados ou desabrigados.

Queda de barreira em Fundão após 100mm de chuva Crédito: Leitor | A Gazeta

Além do rio ter transbordado, Fundão também sofre com a queda de uma barreira na região do Encruzo, estrada de Timbuí. Segundo apurado pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que conversou por telefone com uma moradora, da região, várias árvores caíram e a estrada está totalmente interditada.

Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o gerente da Defesa Civil de Fundão, Valfran Nunes, atualizou as informações do município. "Estamos desde a madrugada fazendo um monitoramento. Tivemos ruas alagadas, transbordamento do rio, famílias com casas afetadas. No momento não temos desalojados ou desabrigados. Continuamos em atividade", afirmou.

Ainda segundo Valfran Nunes, a expectativa é que o nível do rio diminua nas próximas horas, uma vez que não chove no município durante a manhã. A respeito da barreira no Encruzo, o gerente da Defesa Civil afirmou que equipes estão a caminho do local para liberar a estrada.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma interdição parcial no km 239 da BR 101, em Fundão. A faixa 1, no sentido sul, foi interditada devido à queda de outra barreira. Equipes da concessionária e da Defesa Civil atuaram no local.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal para saber sobre trechos de rodovias federais que podem ter sido afetados pelas chuvas. O texto será atualizado assim que houver um retorno.