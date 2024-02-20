ES tem dois novos alertas de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h

Os alertas de chuvas fortes para todo o Espírito Santo foram renovados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O território capixaba está, novamente, dividido entre os avisos amarelo e laranja, sendo o segundo de maior perigo, com chance de chuvas volumosas (de até 100 mm/dia) e ventos de até 100 km/h
Cidades sob alerta laranja
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério
Cidades sob alerta amarelo
Nas cidades sob alerta amarelo — o menor na escala de risco — deve chover até 50 mm/dia. A ventania pode atingir 60 km/h.
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Boa Esperança
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Os dois alertas são válidos até quarta-feira (20).