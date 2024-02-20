Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

ES tem dois novos alertas de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h

Os avisos são válidos até quarta-feira (21) e foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 13:50

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 fev 2024 às 13:50
Os alertas de chuvas fortes para todo o Espírito Santo foram renovados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O território capixaba está, novamente, dividido entre os avisos amarelo e laranja, sendo o segundo de maior perigo, com chance de chuvas volumosas (de até 100 mm/dia) e ventos de até 100 km/h

Cidades sob alerta laranja

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Apiacá
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição da Barra
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Ecoporanga
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Ibatiba
  26. Ibitirama
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. Laranja da Terra
  34. Linhares
  35. Mantenópolis
  36. Marilândia
  37. Mimoso do Sul
  38. Montanha
  39. Mucurici
  40. Muniz Freire
  41. Muqui
  42. Nova Venécia
  43. Pancas
  44. Pedro Canário
  45. Pinheiros
  46. Ponto Belo
  47. Presidente Kennedy
  48. Santa Leopoldina
  49. Santa Maria de Jetibá
  50. Santa Teresa
  51. São Domingos do Norte
  52. São Gabriel da Palha
  53. São José do Calçado
  54. São Mateus
  55. São Roque do Canaã
  56. Vargem Alta
  57. Venda Nova do Imigrante
  58. Vila Pavão
  59. Vila Valério

Cidades sob alerta amarelo

Nas cidades sob  alerta amarelo — o menor na escala de risco — deve chover até 50 mm/dia. A ventania pode atingir 60 km/h.
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Boa Esperança
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Cariacica
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Domingos Martins
  10. Fundão
  11. Governador Lindenberg
  12. Guarapari
  13. Ibiraçu
  14. Iconha
  15. Itapemirim
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Linhares
  19. Marataízes
  20. Marechal Floriano
  21. Marilândia
  22. Montanha
  23. Nova Venécia
  24. Pedro Canário
  25. Pinheiros
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Bananal
  29. Rio Novo do Sul
  30. Santa Leopoldina
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. Santa Teresa
  33. São Domingos do Norte
  34. São Gabriel da Palha
  35. São Mateus
  36. São Roque do Canaã
  37. Serra
  38. Sooretama
  39. Vargem Alta
  40. Viana
  41. Vila Valério
  42. Vila Velha
  43. Vitória
Os dois alertas são válidos até quarta-feira (20).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Clima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados