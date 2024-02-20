Alfredo Chaves tem 12 pessoas fora de casa após temporal arrastar até gado

Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil emitido às 6h da manhã desta terça-feira (20). Um forte temporal atingiu a cidade na segunda-feira (19), causou estragos e 12 pessoas estão fora de casa.
O levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que consta no boletim da Defesa Civil, mostra que em Alfredo Chaves o acumulado foi de 72,2 mm de chuva. Na sequência aparecem: Anchieta (53,6 mm), Linhares (46,0 mm), Afonso Cláudio (44,6 mm) e Serra (33,8 mm). Veja abaixo a lista completa.
A chuva com fortes ventos, que atingiu diversas cidades capixabas na tarde desta segunda-feira (19), derrubou o muro de uma escola em Alfredo Chaves. Imagens que circulam em redes sociais, confirmadas pela Defesa Civil Municipal, mostram o impacto do temporal na Escola Estadual Camila Motta, no bairro Ouro Branco.
Também no município, moradores da zona rural registraram o momento em que um gado é arrastado por uma enxurrada. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as imagens foram feitas na localidade de Nova Estrela, uma das comunidades afetadas pelo temporal.
Por conta das fortes chuvas, quatro cidades estão com risco moderado para alagamentos, são elas: Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Piúma e Afonso Cláudio.