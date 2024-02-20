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Boletim da Defesa Civil

Alfredo Chaves tem 12 pessoas fora de casa após temporal arrastar até gado

Localizada no Sul do Espírito Santo, a cidade registrou o maior acumulado de chuva do Estado até as 6h da manhã desta terça-feira (20)

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 08:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 fev 2024 às 08:57
Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil emitido às 6h da manhã desta terça-feira (20). Um forte temporal atingiu a cidade na segunda-feira (19), causou estragos e 12 pessoas estão fora de casa. 
O levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que consta no boletim da Defesa Civil, mostra que em Alfredo Chaves o acumulado foi de 72,2 mm de chuva. Na sequência aparecem: Anchieta (53,6 mm), Linhares (46,0 mm), Afonso Cláudio (44,6 mm) e Serra (33,8 mm). Veja abaixo a lista completa
Alfredo Chaves é a cidade onde mais choveu em 24h no ES
Alfredo Chaves é a cidade onde mais choveu em 24h no ES Crédito: Cemaden
A chuva com fortes ventos, que atingiu diversas cidades capixabas na tarde desta segunda-feira (19), derrubou o muro de uma escola em Alfredo Chaves. Imagens que circulam em redes sociais, confirmadas pela Defesa Civil Municipal, mostram o impacto do temporal na Escola Estadual Camila Motta, no bairro Ouro Branco.
Também no município, moradores da zona rural registraram o momento em que um gado é arrastado por uma enxurrada. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as imagens foram feitas na localidade de Nova Estrela, uma das comunidades afetadas pelo temporal. 
Por conta das fortes chuvas, quatro cidades estão com risco moderado para alagamentos, são elas: Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Piúma e Afonso Cláudio.

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