Temporal provoca enxurradas e derruba muro de escola em Alfredo Chaves

Procurada, a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) informou que as fortes chuvas danificaram telhado, guarita e muros da escola, mas ninguém se feriu. Os estudantes foram liberados após o ocorrido. “A equipe da SRE [Superintendência Regional de Educação] já está ciente e prestando os devidos atendimentos para os reparos necessários. Ninguém ficou ferido e os alunos foram sendo liberados gradativamente, inicialmente os alunos de transporte escolar e, posteriormente, após a chuva abrandar, os alunos da sede. As aulas na terça-feira (20) serão realizadas normalmente”, ressaltou, por meio de nota.