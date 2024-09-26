Idoso morre após se assustar com moto e cair de bicicleta na Serra

Ainda conforme a PM, o condutor da moto informou que parou imediatamente e acionou o socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e constatou o óbito do ciclista, acionando a perícia. A Polícia Científica (PCI) disse que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

O motociclista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o condutor foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", disse a corporação. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.