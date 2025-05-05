Idosa atravessa fora da faixa e acaba atropelada por moto em São Mateus

Segundo a Polícia Militar, a condutora da motocicleta relatou que trafegava pela via quando uma pedestre “surgiu inesperadamente no meio da rua, não sendo possível evitar a colisão”. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não houve detalhamento sobre para qual hospital foi levada, tampouco sobre seu estado de saúde.