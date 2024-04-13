Homens são mortos a tiros dentro de bar em Nova Venécia

Homens assassinados em Nova Venécia Crédito: Montagem | Redes sociais

Dois homens foram assassinados dentro de um bar em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar, Célio Freisleben, de 43 anos, e Anacleto Ângelo Croscob, de 61 anos, já estavam mortos quando uma equipe chegou ao local, na localidade de Córrego das Flores.

Testemunhas contaram à polícia que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 21h, e, logo após, um veículo saiu em alta velocidade do local. Ainda segundo relatos colhidos por militares, Célio supostamente teria feito um saque bancário e estaria com R$ 10 mil no estabelecimento. O bolso dele estava revirado e a carteira havia sido retirada.