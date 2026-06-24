Homem suspeito de atirar em mulher por ciúmes é preso em Iúna

Um homem de 40 anos, investigado por tentar matar uma mulher nas proximidades de uma borracharia em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (23). De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes.

Segundo o titular da Delegacia de Iúna, delegado Nelson Coelho Fonseca Júnior, a vítima foi baleada no dorso e teve lesões superficiais no glúteo. A mulher chegou a ficar internada por uma semana. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido no Córrego da Serrinha, zona rural do município, em uma lavoura de café onde ele estava trabalhando.

Após os procedimentos na Delegacia de Polícia de Iúna, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça.