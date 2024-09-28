Homem morre durante confronto entre a PM e grupo armado que acampava em residencial

Caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Crédito: Heber Tomaz

Um homem foi morto durante troca de tiros da Polícia Militar com um grupo que estava acampado em um residencial, que fica no bairro Aviso, em Linhares. A ocorrência foi durante a tarde de sexta-feira (27). Na ação, foram apreendidas várias drogas, entre elas, maconha, crack, cocaína, além de arma e munição. Os policiais seguem em busca dos demais integrantes do grupo.

A Polícia Militar recebeu informações, por meio de denúncia anônima, de que um grupo de pessoas armadas estava em uma área de mata atrás do residencial, que fica no bairro Aviso. Os militares foram até o local indicado, realizaram patrulhamento juntamente com a equipe k9 e visualizaram um acampamento à beira da mata, onde havia dois grupos de indivíduos armados.

Segundo a polícia, quando se preparavam para deter os suspeitos, um deles, que portava uma submetralhadora, notou a aproximação dos militares, atirou contra as equipes e fugiu correndo apontando a arma na direção dos policiais. Os outros suspeitos também apontaram as armas na direção das equipes e correram em direção à mata.

Os policiais efetuaram disparos de arma de fogo e em seguida a equipe k9 realizou buscas, sendo encontrada no interior da barraca 300 gramas de maconha, cerca de 145 gramas de crack, 19 pinos de cocaína, uma sacola contendo a mesma droga, duas porções de maconha e um celular.

Próximo à mata foram localizados um revólver calibre 357 com sete munições. Os policiais detectaram um rastro de sangue no interior da mata e ao acompanhá-lo foi encontrado o corpo de um indivíduo caído. Ao lado havia um revólver calibre 32 com seis munições. O Samu foi acionado e constatou o óbito do homem. O material foi entregue na Delegacia Regional do município.