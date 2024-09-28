Homem é ferido a garrafada em briga entre moradores de rua em Vitória

Imagens mostram homem caído e sendo agredido pela companheira e mais duas pessoas em Jardim Camburi Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

Um briga entre quatro moradores em situação de rua deixou um deles ferido, com um corte provocado por uma garrafada, na sexta-feira (27), em Jardim Camburi , Vitória. Três envolvidos nas agressões, entre eles uma mulher que seria companheira da vítima, foram encaminhados para a delegacia.

A câmera de videomonitoramento da região onde estavam os moradores em situação de rua mostra o momento em que um homem, já no chão da calçada, começou a apanhar. Primeiro, um outro homem chuta a costela dele. Em seguida, outra pessoa se levanta de um colchão onde todos estavam sentados para ajudar a bater. Alguns segundos passam e a mulher pega um pedaço de garrafa de vidro e fere as costas do companheiro.

Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a briga teria começado por causa de dinheiro. O homem ferido teria pegado R$ 50 que seriam da companheira dele.