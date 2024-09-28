Polícia Civil prende dois suspeitos de roubo de cargas na BR 101 no ES

Dois homens de 27 e 31 anos foram presos durante uma operação conjunta entre a Policia Civil do Espírito Santo e da Bahia na sexta-feira (27). As prisões ocorreram no município de Itamaraju, no Sul da Bahia. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que atuava na região Sul capixaba, especializada em roubo e saque de cargas na BR 101. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Civil, a operação contou com o apoio operacional da Delegacia Territorial de Itamaraju e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) da Polícia Civil da Bahia. O setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na operação.
Ainda segundo a polícia, os presos fazem parte de uma associação criminosa que atuava na região sul do Espírito Santo, especializada em roubo e saque de cargas na BR 101. Eles estavam foragidos desde a deflagração de uma operação policial que visava desarticular o grupo, na última terça-feira (24).
A Polícia Civil informa que as investigações continuam com o objetivo de identificar todos os crimes de roubo e saque cometidos pela quadrilha, bem como os demais integrantes. "Já foi comprovada a participação dos dois presos em quatro crimes ocorridos este ano na região Sul do Espírito Santo", diz a nota do PC.