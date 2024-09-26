Polícia identifica quadrilha que rouba cargas na BR 101 no Sul do ES

Roubos a cargas no Sul do Estado Crédito: Divulgação/ Sesp

Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , deflagrada na terça-feira (24), resultou na prisão de uma mulher de 26 anos em Anchieta e na identificação de três homens, que estão foragidos. Os suspeitos, que não tiveram seus nomes divulgados, são apontados como integrantes de um grupo criminoso que atua roubando cargas de veículos na BR 101 no Sul do Espírito Santo.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26) durante coletiva de imprensa. Em segunda fase da operação, a corporação disse que a ação deve focar nos receptadores das cargas roubadas.

Durante a operação, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo o titular Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC), delegado Christian Carvalho, mais da metade (57%) dos crimes de roubos de carga aconteceram no Sul do Estado neste ano. Com a ação desta semana, quatro dos seis inquéritos que estavam abertos foram concluídos. Ele explicou que a quadrilha atua desde o início do ano na rodovia federal.

“O Espírito Santo é um dos estados que tem o menor índice de roubo a carga no Brasil. Esse ano, foram mais de 3 mil crimes no Brasil, mais 2,6 mil na região Sudeste e, até agosto, 52 crimes foram registrados no Espírito Santo, até agosto. Houve um aumento de crimes no Estado, mas esse aumento está relacionado aos crimes menos graves, como o fur”, contou o delegado.

A operação, segundo Christian Carvalho, identificou que um grupo familiar liderava as ações, se aproveitando dos acidentes de carga da rodovia.

“Só em Mimoso e Rio Novo do Sul, foram contabilizados 18 crimes, essa organização e o modus operandi foram identificados”, explicou o delegado afirmando que outros grupos familiares também seguem em investigação pela polícia, envolvidos no mesmo tipo de crime.

Resultado da operação foi divulgado neste quinta-feira (26), durante coletiva Crédito: Divulgação/ Sesp

Trecho sinuoso

Segundo o Superintendente Substituto da PRF, Inspetor Eduardo Ferreira Costa Negro, no trecho sul, que possui mais curvas, os acidentes com veículos de cargas são mais comuns e os criminosos se aproveitam dessas ocasiões para cometer os crimes.