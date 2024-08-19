Dupla é detida com touca ninja e carga de farinha de trigo em Mimoso do Sul

Duas pessoas foram levadas para a delegacia suspeitas de envolvimento em um saque de carga na manhã desta segunda-feira (19), no km 452 da BR 101, na altura de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A detenção ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, durante a abordagem ao Volkswagen Saveiro vermelho, constatou-se que o licenciamento estava vencido desde 2015. Além disso, os agentes encontraram 15 sacos de farinha de trigo na carroceria, totalizando 375 kg.

O condutor e o passageiro disseram que a carga veio de um acidente no km 450 da BR 101 ocorrido no início da manhã. Os policiais encontraram uma touca ninja na cintura do passageiro, que era menor de idade, e também descobriram 20 sacos de nylon vazios, lonas e duas toucas ninjas adicionais. O passageiro alegou que as toucas eram usadas para evitar identificação durante saques de carga.

Aos policiais, o motorista do veículo acidentado relatou que o veículo sofreu uma pane elétrica, resultando em um incêndio. Ele afirmou que várias pessoas, homens e mulheres, apareceram no local para saquear a carga, chegando a ameaçá-lo com armas, facas e outros objetos. Alguns dos indivíduos conseguiram realizar o saque.

O motorista também informou que uma mulher, presente no local, o ameaçou para que ele declarasse que havia liberado a carga, visando a liberação do jovem apreendido pela PRF.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o passageiro apreendido confirmou que a mulher loira era mãe dele, que estava com eles no veículo, mas que fugiu do local antes da chegada da equipe da PRF. Os envolvidos foram acompanhados pela polícia até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.