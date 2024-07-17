Homens são detidos em Mimoso do Sul após furto de carga de caminhão

Um motorista de 34 anos denunciou um furto cometido por três homens na noite de terça-feira (16) às margens da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ele contou que caminhões estavam parados em um restaurante quando os suspeitos chegaram, romperam o lacre de um dos veículos e levaram 19 galões de lubrificantes e de 12 litros de óleo de automóveis. O trio acabou detido pela Polícia Militar.
Segundo o denunciante, os três homens chegaram de carro, um Fiat Siena, e começaram a rondar os caminhões com pés de cabra. Depois do furto, eles fugiram em direção a Rancho Alegre, sentido Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
Após buscas, o veículo foi encontrado e parado pela PM. No carro havia dois pés de cabra, alicates, um lacre rompido e um galão de 20 litros de lubrificante. Um dos suspeitos confessou o crime e contou aos agentes que o restante do material furtado teria sido deixado no terreno da casa da avó, que fica na região.
Na residência foram encontrados 18 galões de lubrificantes e três caixas com 12 litros de óleo. O dono da carga não foi localizado. O carro foi guinchado e os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ainda estava em andamento, por isso não havia detalhes sobre a autuação deles.