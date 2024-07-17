Homens são detidos em Mimoso do Sul após furto de carga de caminhão

Homens foram detidos dentro de carro, em Mimoso do Sul, e depois confessaram onde carga roubada estava localizada

Após buscas, o veículo foi encontrado e parado pela PM. No carro havia dois pés de cabra, alicates, um lacre rompido e um galão de 20 litros de lubrificante. Um dos suspeitos confessou o crime e contou aos agentes que o restante do material furtado teria sido deixado no terreno da casa da avó, que fica na região.