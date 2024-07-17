Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Homens são detidos em Mimoso do Sul após furto de carga de caminhão

Boa parte dos galões de lubrificantes de automóveis foram localizados na casa da avó de um dos suspeitos, na última terça-feira (16)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jul 2024 às 10:36

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 10:36

Homens são detidos em Mimoso do Sul após furto de carga
Homens foram detidos dentro de carro, em Mimoso do Sul, e depois confessaram onde carga roubada estava localizada Crédito: Polícia Militar
Um motorista de 34 anos denunciou um furto cometido por três homens na noite de terça-feira (16) às margens da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ele contou que caminhões estavam parados em um restaurante quando os suspeitos chegaram, romperam o lacre de um dos veículos e levaram 19 galões de lubrificantes e de 12 litros de óleo de automóveis. O trio acabou detido pela Polícia Militar.
Segundo o denunciante, os três homens chegaram de carro, um Fiat Siena, e começaram a rondar os caminhões com pés de cabra. Depois do furto, eles fugiram em direção a Rancho Alegre, sentido Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
Após buscas, o veículo foi encontrado e parado pela PM. No carro havia dois pés de cabra, alicates, um lacre rompido e um galão de 20 litros de lubrificante. Um dos suspeitos confessou o crime e contou aos agentes que o restante do material furtado teria sido deixado no terreno da casa da avó, que fica na região.
Na residência foram encontrados 18 galões de lubrificantes e três caixas com 12 litros de óleo. O dono da carga não foi localizado. O carro foi guinchado e os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ainda estava em andamento, por isso não havia detalhes sobre a autuação deles.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Polícia Civil Furto Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados