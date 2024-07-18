Furto de cargas na BR 101: mais produtos são encontrados em Mimoso do Sul

Os produtos foram achados na quarta-feira (17) em uma área externa da casa. Além da denúncia apontar o local onde os bens estavam, afirmava que ele tinha uma arma dentro de casa.
Os policiais localizaram um revólver calibre 38, munições e uma arma falsa. No espaço também havia caixas de salgadinhos, fardo de feijão, shampoo, sucos, paçoca, amendoim, biscoitos, balas, sabão e até vinho. A suspeita da polícia é que o material também tenha sido furtado de caminhões.
Os parentes disseram aos militares que não sabiam da existência do armamento e e que desconheciam os atos criminosos do rapaz. Todo o material furtado e a arma de fogo foram apreendidos e encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil
foi procurada pela reportagem para saber a atuação do grupo suspeito de furtar caminhões, mas não deu retorno.