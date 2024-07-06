Homem morre afogado em represa de Ecoporanga

Um homem identificado como Sinvaldo Camargo Matos foi encontrado morto em uma represa na zona rural de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, na sexta-feira (5). A suspeita é que ele tenha se afogado. No local, uma testemunha contou à Polícia Militar que a vítima disse que iria nadar na lagoa para se refrescar. Em certo momento, viu o homem nadando para a parte mais funda e depois afundando repentinamente, até que não foi mais visto.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h. As equipes foram ao local e iniciaram as buscas. Por volta de 1 hora da madrugada deste sábado (6), o corpo de Sinvaldo foi encontrado e retirado da água pelos militares.
A Polícia Científica (PCIES) informou que no exame perinecroscópico, realizado pela perícia, foi constatado que a vítima apresentava sinais característicos de afogamento. O corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Colatina.