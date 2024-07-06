Homem morre afogado em represa de Ecoporanga

Um homem identificado como Sinvaldo Camargo Matos foi encontrado morto em uma represa na zona rural de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, na sexta-feira (5). A suspeita é que ele tenha se afogado. No local, uma testemunha contou à Polícia Militar que a vítima disse que iria nadar na lagoa para se refrescar. Em certo momento, viu o homem nadando para a parte mais funda e depois afundando repentinamente, até que não foi mais visto.