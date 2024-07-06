Obra de esgoto perfura tubulação e causa vazamento de gás na Enseada do Suá

Uma tubulação de gás foi perfurada acidentalmente durante a instalação de rede de esgoto de um prédio no bairro, na Enseada do Suá, na manhã deste sábado (6). Um operário foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros após inalar gás e sentir mal-estar. O fornecimento do combustível precisou ser suspenso para a realização dos reparos.

O acidente aconteceu na Rua Professor Almeida Cousin, que dá acesso à Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória. Por causa do vazamento, o trânsito teve que ser interrompido lá e em algumas ruas do bairro, mas já foi liberado.

Moradores de edifícios próximos ao local ficaram assustados com o alto som do vazamento de gás e com o forte cheiro (veja vídeo acima).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 10 horas. No local, identificou que uma equipe da Cesan realizava um trabalho de escavação quando atingiu e rompeu um gasoduto de distribuição da ES Gás.

Em nota, a ES Gás informou que, após a avaria, todas as providências necessárias para garantir a segurança foram tomadas. "Nossas equipes já estão no local atuando para realizar os reparos na tubulação para então poder iniciar o religamento do fornecimento de gás."