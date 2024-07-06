Cariacica tem manhã de serviços gratuitos neste sábado (6)

Entre os serviços ofertados das 8 às 12 horas estão a aferição de pressão arterial e glicemia, cadastro para a realização de mamografia, vacinação humana e vacinação antirrábica para animais, teste de HIV/Aids, orientações financeiras, emissão de foto 3x4, orientação profissional com emissão de currículos e cadastro de vagas de emprego. Além disso, a população pode contar com corte de cabelo, emissão de carteira de identidade, consultas médicas e entrega de guloseimas para toda a família.