Cariacica tem manhã de serviços gratuitos neste sábado (6)

Os moradores de Cariacica contaram com atendimentos gratuitos em áreas como saúde, educação e cidadania, enquanto a criançada aproveitou diversos brinquedos, na manhã deste sábado (6), no Parque Municipal “O Cravo e a Rosa”, no bairro Itanguá. O evento Dia de Cooperar, marca as celebrações do Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado sempre no primeiro sábado de julho.
Entre os serviços ofertados das 8 às 12 horas estão a aferição de pressão arterial e glicemia, cadastro para a realização de mamografia, vacinação humana e vacinação antirrábica para animais, teste de HIV/Aids, orientações financeiras, emissão de foto 3x4, orientação profissional com emissão de currículos e cadastro de vagas de emprego. Além disso, a população pode contar com corte de cabelo, emissão de carteira de identidade, consultas médicas e entrega de guloseimas para toda a família.
Cerca de 2 mil pessoas participam do evento que, segundo presidente do Sistema OCB/ES, Pedro Scarpi Melhorim, promove a valorização e inclusão da população local. “Nós acreditamos que iniciativas como essas, que levam oportunidade para as pessoas, geram um impacto valioso. Uma vida que conseguimos transformar já vale a pena”, afirma.