Homem morre afogado em cachoeira em Jaguaré

Publicado em 12/01/2026 às 12h13

Um homem de 53 anos morreu após se afogar em uma cachoeira na zona rural de Jaguaréno Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada da água já sem vida pelos militares que atenderam a ocorrência. As causas do afogamento e a identidade do homem não foram divulgadas. 

Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, para ser necropsiado. 

