Homem morre afogado em cachoeira em Jaguaré
Publicado em 12/01/2026 às 12h13
Um homem de 53 anos morreu após se afogar em uma cachoeira na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada da água já sem vida pelos militares que atenderam a ocorrência. As causas do afogamento e a identidade do homem não foram divulgadas.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, para ser necropsiado.