Homem é preso com quatro granadas e submetralhadora no Sul do ES

Entre o material apreendido, havia uma submetralhadora artesanal, quatro granadas artesanais, 11 munições de calibre 9mm, quatro munições calibre .380, seis cápsulas deflagradas de calibre 9mm, dois carregadores, além de celulares, uma câmera de monitoramento, um rádio comunicador e uma bateria de rádio. De acordo com a PC, o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao sistema prisional.