Homem é perseguido e assassinado a tiros perto de escola em Vitória

Um homem foi assassinado na manhã desta segunda-feira (17) no bairro Gurigica, em Vitória. O corpo foi encontrado atrás de uma escola, e a equipe do Samu confirmou o óbito no local. A vítima foi identificada como Daniel Zanon de Martins Araújo, de 34 anos. Segundo a perícia, os disparos atingiram cabeça, costas, pescoço e braço.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Daniel desceu correndo a rua e que pelo menos dois homens o perseguiam e o alcançaram no pé do morro, onde foi baleado. Os atiradores teriam fugido para direções diferentes e não foram encontrados pela PM. A família de Daniel não quis gravar entrevista, mas contou que ele morava no bairro Jaburu e tinha passado a noite bebendo.

Daniel Zanon de Martins Araújo, de 34 anos, foi morto a tiros Crédito: TV Gazeta

Ainda de acordo com a PM, Daniel já tinha passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Segundo testemunhas, ele teria sido morto pelos próprios aliados de uma facção criminosa depois de causar confusões na região.

O crime foi perto de uma escola municipal. Testemunhas disseram que os tiros assustaram as crianças e teve gritaria dentro das salas. Apesar disso, as aulas seguiram normalmente.

Em nota, a Polícia Civil informou que o crime está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

