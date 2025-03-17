Musa da Boa Vista que morreu após desfile terá nome em ciclovia na Serra

Aline era proprietária de um salão de beleza na Serra. Aos 38 anos, mãe de dois filhos, desfilava no Carnaval de Vitória há três anos e construiu uma forte ligação com a escola Boa Vista. Após o desfile, passou mal em casa e foi levada ao Hospital Meridional, na Serra, onde teve um diagnóstico de infarto. A Independente de Boa Vista conquistou o título do Carnaval Capixaba com o enredo "Os Olhos do Mundo: Assombros de Sebastião Salgado".