Musa da Boa Vista associou dor no peito a ansiedade 1 mês antes de morrer

"Ela foi à nutróloga e comentou que estava incomodada, sentiu dor no peito mas achava que era ansiedade e deixou para ver depois. Muita gente tem isso e deixa pra lá também", disse o marido.

Aline Bianca, musa da Boa Vista que infelizmente faleceu após o desfile Crédito: Ricardo Medeiros

Ainda segundo Rafael, Aline mantinha uma rotina intensa e, por isso, não deu atenção às dores. O laudo do atestado de óbito, segundo ele, confirmou que ela manifestou problemas cardíacos antes de falecer.

"Agora, com esse alerta, o que posso fazer é investigar e acompanhar com meus filhos" Rafael Aquino - Marido de Aline

Aline dormiu por uma hora após o desfile

Aline desfilou pela escola de samba Boa Vista na madrugada de domingo (23). Após o evento, voltou para casa e dormiu por cerca de uma hora. Ao acordar, começou a ajudar na preparação da festa de aniversário do filho de 10 anos. Foi nesse momento que passou mal e caiu repentinamente.

"Eu desci, fiz stories com ela, disse que era uma mulher maravilhosa. Acabei de fazer isso, deu um minuto, do nada, ela caiu e deu infarto", relembrou Rafael. A musa foi levada a um hospital particular na Grande Vitória, mas, segundo o marido, chegou sem vida à unidade.

De acordo com a assessoria da empresária, Aline realizava exames médicos a cada três meses e não possuía histórico de problemas cardíacos.

Alerta médico

O cardiologista Renato Serpa, coordenador de cardiologia do Hospital Santa Rita, em entrevista ao portal g1 ES, alertou para a importância de não ignorar sintomas como dor no peito, cansaço inexplicável, falta de ar, formigamento no braço e sensação de queimação no peito, que pode ser confundida com refluxo.

"Podemos ter infartos que passam despercebidos. É possível uma pessoa ter um infarto assintomático ou com sintomas que não valorizou. Se houver algum desses sinais, é essencial buscar atendimento médico e ir além do check-up básico" Renato Serpa - Cardiologista do Instituto do Coração e coordenador de cardiologia do Hospital Santa Rita

Segundo o médico, muitos pacientes confundem sintomas cardíacos com crises de ansiedade, retardando a busca por um diagnóstico correto. "O grande desafio na prevenção de doenças cardíacas é que elas podem ser silenciosas", destacou.

Paixão pelo Carnaval e trajetória profissional

Aline Bianca era empresária e proprietária de um salão de beleza. Há três anos, passou a desfilar no Carnaval de Vitória, após se apaixonar pela escola de samba Boa Vista. Segundo Alex Alves, diretor de musas da agremiação, a relação de Aline com a escola cresceu ao longo do tempo e, neste ano, ela estava especialmente envolvida.

Aline Bianca, musa da Boa Vista

"Ela veio a um ensaio e se apaixonou pela escola. Falava que a Boa Vista era a casa dela. Neste ano, estava muito dedicada e já fazia planos para o desfile do ano que vem", contou Alex.

Além do amor pelo samba, Aline investiu na carreira no ramo da beleza. Em 2007, largou o emprego formal para se dedicar ao design de unhas e começou a atender clientes de porta em porta. Com o tempo, seu negócio cresceu e ela se preparava para expandir o salão ainda neste ano.

Despedida

No dia do desfile, Aline publicou registros da festa nas redes sociais. Segundo Alex Alves, na manhã de domingo (23), horas antes de falecer, ela enviou uma mensagem emocionada sobre o desfile.

"Ela me mandou uma mensagem falando: 'Foi tudo muito lindo, obrigado por tudo, eu fiz o meu melhor'. As pessoas ainda não conseguem acreditar no que aconteceu", lamentou o diretor da escola.

“Ela fez o desfile muito feliz, a gente curtiu muito. Foi uma noite maravilhosa. Aline para mim é tudo, minha amiga, minha esposa. Tivemos 12 anos juntos e a gente era amigo, era um pelo outro”, disse o marido.