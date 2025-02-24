Rafael conversou com o repórter João Brito, da TV Gazeta, e disse que o sonho da esposa era ver o novo salão de beleza pronto e o filho, de 19 anos, formado. Ela preparava a decoração do aniversário do filho quando caiu e foi levada ao hospital.

“Ela fez o desfile muito feliz, a gente curtiu muito. Foi uma noite maravilhosa. Aline para mim é tudo, minha amiga, minha esposa. Tivemos 12 anos juntos e a gente era amigo, era um pelo outro”, contou Rafael Aquino.

Após o desfile, Aline e o marido foram para casa, onde ela dormiu por uma hora e começou a preparar a decoração para o aniversário do filho.

Your browser does not support the audio element. Marido conta últimos momentos da musa da Boa Vista que morreu após desfile

"Eu desci, fiz stories com ela, falei que era uma mulher realmente maravilhosa. Acabei de fazer isso, deu minuto e ela caiu, deu infarto" Rafael Aquino - Marido de Aline

Mãe de dois filhos, de 10 e 19 anos, Aline desfilava no Carnaval de Vitória havia três anos e construiu uma relação forte com a Boa Vista. Empresária e proprietária de um salão de beleza, era conhecida pelo carisma, envolvimento e dedicação ao samba.

Aline Bianca, musa da Boa Vista que faleceu após o desfile pela agremiação de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros