“Uma mulher como Aline, nunca mais vou achar na vida”, desabafou Rafael Aquino, marido de Aline Bianca, de 38 anos, musa da escola de samba Boa vista, que morreu no último domingo (23), horas após desfilar no Sambão do Povo, em Vitória.
Rafael conversou com o repórter João Brito, da TV Gazeta, e disse que o sonho da esposa era ver o novo salão de beleza pronto e o filho, de 19 anos, formado. Ela preparava a decoração do aniversário do filho quando caiu e foi levada ao hospital.
“Ela fez o desfile muito feliz, a gente curtiu muito. Foi uma noite maravilhosa. Aline para mim é tudo, minha amiga, minha esposa. Tivemos 12 anos juntos e a gente era amigo, era um pelo outro”, contou Rafael Aquino.
Após o desfile, Aline e o marido foram para casa, onde ela dormiu por uma hora e começou a preparar a decoração para o aniversário do filho.
Marido conta últimos momentos da musa da Boa Vista que morreu após desfile
"Eu desci, fiz stories com ela, falei que era uma mulher realmente maravilhosa. Acabei de fazer isso, deu minuto e ela caiu, deu infarto"
Mãe de dois filhos, de 10 e 19 anos, Aline desfilava no Carnaval de Vitória havia três anos e construiu uma relação forte com a Boa Vista. Empresária e proprietária de um salão de beleza, era conhecida pelo carisma, envolvimento e dedicação ao samba.
Aline passou mal em casa após o desfile e foi levada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto. A morte foi confirmada pela agremiação em nota de pesar, mas a causa oficial ainda não foi divulgada. A Boa Vista lamentou profundamente a perda e destacou que Aline desfilou "com garra e brilho", representando sua comunidade com paixão.