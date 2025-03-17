Comerciante morre em acidente de moto após bater em mureta e poste no ES

De acordo com a polícia, testemunhas disseram que o jovem estava conduzindo a motocicleta quando um motorista de aplicativo fez uma manobra proibida no local. Kleber se assustou e perdeu o controle da moto, colidindo com a mureta da Ponte Florentino Avidos e, em seguida, com um poste.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou, o Samu já havia levado a vítima para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ele deu entrada na unidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Momentos antes do acidente, a PM tinha sido acionada após uma denúncia de aglomeração no bairro Santa Mônica, no trailer de Kleber. Os agentes foram até lá e constataram que não havia perturbação no local e nem som alto, apenas pessoas bebendo. Os militares conversaram com Kleber e ele informou que estava prestes a fechar o comércio. Os policiais ficaram lá até a saída de todos os clientes. Logo em seguida, quando o jovem estava voltando para casa, a colisão ocorreu.