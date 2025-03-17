Comerciante morre em acidente de moto após bater em mureta e poste no ES

Um jovem de 19 anos, identificado como Kleber Alessandro da Silva Ribeiro, morreu em um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira (17) no bairro Lacê, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima era dona de um trailer que havia começado a funcionar no bairro Santa Mônica, onde a PM esteve momentos antes para verificar uma denúncia de aglomeração, que não se confirmou.
De acordo com a polícia, testemunhas disseram que o jovem estava conduzindo a motocicleta quando um motorista de aplicativo fez uma manobra proibida no local. Kleber se assustou e perdeu o controle da moto, colidindo com a mureta da Ponte Florentino Avidos e, em seguida, com um poste.
Testemunhas informaram aos policiais militares que o motorista do carro de aplicativo estava com um passageiro no momento do acidente. Ele parou no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas, com medo de represálias, deixou o local antes da chegada das autoridades.
Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou, o Samu já havia levado a vítima para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ele deu entrada na unidade, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina e que "não há detalhes que possam ser repassados, no momento".
PM tinha falado com vítima momentos antes
Momentos antes do acidente, a PM tinha sido acionada após uma denúncia de aglomeração no bairro Santa Mônica, no trailer de Kleber. Os agentes foram até lá e constataram que não havia perturbação no local e nem som alto, apenas pessoas bebendo. Os militares conversaram com Kleber e ele informou que estava prestes a fechar o comércio. Os policiais ficaram lá até a saída de todos os clientes. Logo em seguida, quando o jovem estava voltando para casa, a colisão ocorreu.