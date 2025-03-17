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Em Colatina

Comerciante morre em acidente de moto após bater em mureta e poste no ES

Segundo testemunhas, Kleber Alessandro da Silva Ribeiro, de 19 anos, estava pilotando quando se assustou depois de um carro de aplicativo fazer uma manobra proibida

Publicado em 17 de Março de 2025 às 09:45

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

17 mar 2025 às 09:45
Empresário morre em acidente de moto após manobra proibida de carro em Colatina
Kleber Alessandro da Silva Ribeiro, de 19 anos, morreu após acidente no bairro Lacê Crédito: Acervo pessoal
Um jovem de 19 anos, identificado como Kleber Alessandro da Silva Ribeiro, morreu em um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira (17) no bairro Lacê, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima era dona de um trailer que havia começado a funcionar no bairro Santa Mônica, onde a PM esteve momentos antes para verificar uma denúncia de aglomeração, que não se confirmou.
De acordo com a polícia, testemunhas disseram que o jovem estava conduzindo a motocicleta quando um motorista de aplicativo fez uma manobra proibida no local. Kleber se assustou e perdeu o controle da moto, colidindo com a mureta da Ponte Florentino Avidos e, em seguida, com um poste. 
Testemunhas informaram aos policiais militares que o motorista do carro de aplicativo estava com um passageiro no momento do acidente. Ele parou no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas, com medo de represálias, deixou o local antes da chegada das autoridades.
Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou, o Samu já havia levado a vítima para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ele deu entrada na unidade, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina e que "não há detalhes que possam ser repassados, no momento". 

PM tinha falado com vítima momentos antes

Empresário morre em acidente de moto após manobra proibida de carro em Colatina
Antes do acidente, PM foi ao trailer do jovem checar uma denúncia que não se confirmou Crédito: Polícia Militar
Momentos antes do acidente, a PM tinha sido acionada após uma denúncia de aglomeração no bairro Santa Mônica, no trailer de Kleber. Os agentes foram até lá e constataram que não havia perturbação no local e nem som alto, apenas pessoas bebendo. Os militares conversaram com Kleber e ele informou que estava prestes a fechar o comércio. Os policiais ficaram lá até a saída de todos os clientes. Logo em seguida, quando o jovem estava voltando para casa, a colisão ocorreu.

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