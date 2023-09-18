Homem é encontrado caído e com ferimento na cabeça em Vitória

Um homem, que não teve a identidade informada, foi encontrado caído, com um ferimento na cabeça, perto da Ponte Florentino Avidos, a "Cinco Pontes", em Vitória, na manhã desta segunda-feira (18). Ele estava desorientado e não sabia explicar o que tinha acontecido.
Um morador da região de Ilha do Príncipe informou aos policiais militares que estava em casa quando de repente ouviu gritos e gemidos. Ele foi até a rua para verificar, viu o homem ferido e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Não havia nenhum suspeito por perto.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no Forte São João. "Posteriormente, a equipe da PM recebeu a informação de que imagens do videomonitoramento da região mostravam que o homem apareceu cambaleante na sacada de uma casa, de onde caiu", detalhou a PM. A Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação".