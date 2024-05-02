Homem é detido pela Guarda de Vitória com 10 kg de fios furtados

Quando foi abordado, o homem estava com uma sacola nas costas, passando pelas proximidades da Terceira Ponte, ainda em Vitória. Foram encontrados dez quilos de fios dentro do saco transportado pelo suspeito. A Guarda informou que o homem tem passagens pelos crimes de furto, ameaça, desacato e violação de domicílio. Ainda segundo a Guarda Municipal, 12 pessoas já foram conduzidas à delegacia por estarem furtando fios em Vitória desde o início de 2024. Desde 2021, mais de uma tonelada de fios foram apreendidos pele Guarda de Vitória.