Homem é detido após atos obscenos para crianças e mulheres em Vitória

Um homem, de 36 anos, foi preso após realizar atos obscenos para mulheres e crianças na orla da Praia de Camburi, em Vitória, no início da tarde de domingo (21).
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, ao chegarem na praia, um homem contou que a filha dele, de 13 anos, foi uma das vítimas do suspeito e desejou manifestar contra ele. O detido foi autuado por importunação sexual.
O homem foi encaminhado a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado e encaminhado ao presídio.