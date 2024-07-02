Homem é atropelado por carro na ES 209 em Pedro Canário

Em relato aos militares, o condutor do carro disse que estava com a esposa e a nora, quando o homem saiu correndo do mato e se jogou na frente do carro, não conseguindo desviar. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica, mas foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos. Ainda segundo os militares que atenderam a ocorrência, o homem atropelado tinha sinais de embriaguez.