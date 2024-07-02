Homem é atropelado por carro na ES 209 em Pedro Canário

Um homem foi atropelado por um carro na ES 209, zona rural de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu/192 e encaminhada para o Hospital Menino Jesus, no mesmo município. O motorista do veículo permaneceu no local e prestou ajuda, mas não tem habilitação para dirigir.
Em relato aos militares, o condutor do carro disse que estava com a esposa e a nora, quando o homem saiu correndo do mato e se jogou na frente do carro, não conseguindo desviar. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica, mas foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos. Ainda segundo os militares que atenderam a ocorrência, o homem atropelado tinha sinais de embriaguez.
A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante”. A corporação não comentou sobre o homem não ter Carteira Nacional de Habilitação. A reportagem redemandou a PC, que respondeu: "Não há registro de autuação relacionada ao condutor do veículo". A reportagem recobrou a PM e aguarda retorno.