Homem é assassinado dentro de imóvel em Cariacica

A partir das 14h desta quinta-feira (25), haverá uma mudança no aplicativo de saúde da Prefeitura de Cariacica. O antigo modelo de marcação de consultas quinzenal, que ocorria apenas nos dias 10 e 25 de cada mês, vai ser extinto e começa a adoção de um sistema de vagas permanentemente abertas.





Segundo a prefeitura, a partir de agora, basta acessar o aplicativo ou o site Minha Saúde e será possível visualizar de forma imediata toda a agenda disponível na Unidade Básica de Saúde (UBS) em que o cidadão estiver cadastrado.





Ainda de acordo com a administração municipal, até o momento, essa novidade se aplica apenas às consultas médicas, de modo que os atendimentos de odontologia permanecem no fluxo antigo de marcação.





A confirmação das consultas também passa a ser obrigatória. Caso não seja confirmado e o indivíduo não compareça à UBS no dia marcado, ele será bloqueado temporariamente no sistema. Para confirmar a presença, basta responder à mensagem de texto recebida em um prazo de até 72 horas antes da consulta médica.