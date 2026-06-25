Homem é assassinado dentro de imóvel em Cariacica

Um homem de 50 anos foi encontrado morto em um imóvel no bairro São Conrado, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o corpo de Joel Antônio dos Santos estava no quintal da residência e apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e por objeto cortante.
O crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O nome da vítima não foi divulgado.
Serviço
Ajude a polícia
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