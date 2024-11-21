Homem é assassinado a tiros por casal que invadiu quintal na Serra

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas constatou no local a morte de Reinaldo. A ex-esposa dele ainda relatou aos policiais que o homem recebeu ameaças de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.