Homem é assassinado a tiros no portão de casa em Afonso Cláudio

O crime aconteceu no ponto conhecido como Morro do José Eller. Segundo o registro, o homem estava em casa quando ao abrir o portão foi baleada por um suspeito. A vítima não teria conseguido correr e caiu no chão.

Questionada sobre a motivação e a investigação do crime, a Polícia Civil disse que até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes do caso não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.