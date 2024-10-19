Homem é achado morto dentro de casa na zona rural de Muniz Freire

Um homem de 27 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava de aluguel. O corpo foi achado pelo dono do imóvel na manhã deste sábado (19), na localidade de Piaçu, zona rural de Muniz Freire , no Caparaó. As autoridades suspeitam que ele tenha sido assassinado.

Aos policiais militares, o locatário, que tem 59 anos, contou ainda que um cômodo da propriedade, onde guarda as ferramentas, estava aberto. No local, percebeu o sumiço de um machado, localizado, mais tarde, por populares num córrego próximo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta por uma arma branca, sem especificar qual. A perícia foi acionada para o caso. Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Muniz Freire. Informou ainda que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.