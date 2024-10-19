Homem é agredido a pauladas em Vila Velha e vai parar no hospital

Um homem de 32 anos foi agredido a pauladas por duas pessoas no Centro de Vila Velha, na madrugada deste sábado (19). Ele ficou com ferimentos no corpo e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência após ser socorrido pelo Samu. Não há informações sobre a motivação do crime.
Segundo a Polícia Militar, ao verificar uma ocorrência, os militares encontraram o agredido caído no chão. Ele não soube dizer autoria e motivação.
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação.