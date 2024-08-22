Grave acidente entre carro e picape deixa 3 feridos na BR 259 em Colatina

Três pessoas ficaram feridas – duas em estado grave – em um acidente envolvendo uma picape e um carro na BR 259, na altura do bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22). Câmeras de segurança flagraram o momento em que ocorreu a batida.
As imagens mostram quando uma picape Fiat Strada prata faz uma conversão e é atingida por um Toyota Corolla ao acessar a BR 259. O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, esteve no local e apurou que, com o impacto da colisão, as duas vítimas que estavam na picape foram projetadas para fora do veículo. Elas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para hospitais da cidade em estado grave.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que, quando os militares chegaram ao local, encontraram os dois veículos, colididos frontalmente, e um homem – motorista do carro – deitado na via, reclamando de dores no tórax. Ele foi imobilizado e transportado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.