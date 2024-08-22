Grave acidente entre carro e picape deixa 3 feridos na BR 259 em Colatina

As imagens mostram quando uma picape Fiat Strada prata faz uma conversão e é atingida por um Toyota Corolla ao acessar a BR 259. O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, esteve no local e apurou que, com o impacto da colisão, as duas vítimas que estavam na picape foram projetadas para fora do veículo. Elas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para hospitais da cidade em estado grave.