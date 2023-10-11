Gigante do petróleo vai movimentar até R$ 50 mi em negócios no ES

A partir desse encontro entre a multinacional de energia com possíveis fornecedores capixabas, a perspectiva é que nos próximos meses sejam gerados entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões, o que equivale a até R$ 50 milhões, em negócios com a empresa, entre fornecedores de materiais, consumíveis e serviços para operação e manutenção da cadeia de óleo e gás.