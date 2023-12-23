Motoristas enfrentam longa fila na BR 101 em direção ao Norte do ES

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Um homem de 36 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (6), na comunidade de Imburi, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é suspeito de furtar um computador e uma mangueira de 40 metros da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Tiago Silva Vidal, na comunidade de Curvina.
Segundo a Polícia Civil, ele escalou um muro de cerca de três metros, arrombou um portão e invadiu a sala dos professores para cometer o crime. Outros dois suspeitos foram presos por receptação.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito arrombou um portão
de grade e quebrou a janela da sala para levar o objeto. O crime foi registrado nas primeiras horas do
dia, quando funcionárias da escola descobriram o arrombamento da sala dos
professores. O prejuízo foi estimado em
cerca de R$ 4 mil.
Durante o depoimento, o homem confessou o crime e informou onde havia escondido o computador. Ele também admitiu ter furtado a mesma escola no dia 12 de julho, quando levou uma televisão.
Com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do serviço de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes, a Polícia Civil prendeu outros dois homens, de 38 e 35 anos, suspeitos de receber e esconder o computador furtado.
O suspeito de 36 anos foi autuado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Os outros dois responderão por receptação. Segundo a Polícia Civil, os materiais recuperados serão devolvidos à escola.
Um motociclista de 18 anos morreu após sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira (6), no km 15,6 da BR 393, na região de
Recreio, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motocicleta teria perdido o controle da direção, saído da
pista e colidido contra um objeto fixo.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.
O motociclista chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da
ambulância durante o atendimento.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim.
O produto rural Renan Moschen, de 23 anos, morreu em um acidente na ES 261, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, a vítima perdeu o controle da direção em uma curva e bateu na lateral de um caminhão que seguia no sentido contrário.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) passava pelo local no momento do acidente e constatou a morte do motociclista. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Santa Teresa.
O irmão da vítima, Lucas Moschen, contou que Renan estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente. "Menino sonhador. Sempre será lembrado", lamentou.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.
Um homem de 43 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso na quarta-feira (5), no Córrego dos Tavares, na divisa entre os municípios de Manhumirim e Martins Soares, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o crime foi cometido em 2020, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó capixaba.
A prisão foi realizada durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo, da Delegacia de Manhumirim e da Polícia Militar de Minas Gerais para cumprir o mandado de prisão. Conforme a corporação, o homem foi condenado a nove anos de prisão por estuprar uma sobrinha da companheira à época dos fatos.
Segundo a Polícia Civil, o condenado não resistiu à prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. Em seguida, foi levado ao sistema prisional.
Um carro foi flagrado a 184 km/h no Contorno do Mestre Álvaro, na BR 101, na Serra, na manhã desta quinta-feira (6). O trecho tem velocidade máxima permitida de 80 km/h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a infração é considerada gravíssima e aumenta o risco de acidentes.
No mesmo ponto, outros 285 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade durante a fiscalização realizada nesta quinta-feira. A PRF alerta que o excesso de velocidade está entre os principais fatores relacionados a acidentes graves.
"Reduz o tempo de reação do motorista, aumenta a distância necessária para frenagem e potencializa a gravidade das colisões", informou a corporação.
O Parque Natural Municipal da Fonte Grande, em Vitória, comemora 40 anos nesta sexta-feira (7) com uma programação gratuita aberta ao público. As atividades acontecem das 8h às 12h e incluem exposição de arte, contação de histórias, caminhada e plantio de mudas.
Organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), a programação começa às 8h, com o acolhimento dos participantes na sede do parque. Em seguida, será aberta a exposição "Sob o Olhar da Infância: A Magia da Fonte Grande em Tintas, Cores e Afetos", que reúne obras produzidas por estudantes do CMEI Geisla Militão.
Logo depois, acontece a contação de histórias "Mais uma vez a Fonte Grande: A origem contada em cena". A celebração ainda terá um momento especial de homenagem, pois estudantes cantarão os parabéns pelos 40 anos do Parque da Fonte Grande.
Na segunda parte da programação, os participantes seguirão pela "Caminhada da Memória", percorrendo a Estrada Tião Sá. O encerramento será marcado pelo mutirão "Semeando no presente: 40 anos, 40 vidas verdes", com o plantio simbólico de 40 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.
Um homem de 42 anos foi preso após tentar invadir a casa de um soldado da Cavalaria da Polícia Militar no bairro Caratoíra, em Vitória. O caso aconteceu na quarta-feira (5). Identificado como Patrick Muniz do Carmo Nascimento, ele foi contido e agredido por moradores da região antes da chegada da polícia.
Segundo informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, apenas a filha adolescente do policial estava na residência no momento da invasão. O suspeito quebrou uma janela para entrar no imóvel, e a jovem começou a gritar por socorro. Ao ouvirem os pedidos de ajuda, vizinhos foram até o local e imobilizaram o homem.
De acordo com o boletim de ocorrência, o soldado foi informado sobre o ocorrido, foi até a residência e pediu aos moradores que interrompessem as agressões até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram, encontraram apenas o suspeito ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, recebeu atendimento médico e teve alta logo depois.
A Polícia Civil informou que Patrick foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por violação de domicílio e dano qualificado. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Patrick e mantém este espaço aberto para um posicionamento.
Um homem de 32 anos e uma mulher de 40 foram presos por suspeita de utilizar uma residência e dois estabelecimentos comerciais para armazenar e comercializar drogas no bairro Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu na quarta-feira (5), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do casal e em um bar e um restaurante ligados aos investigados.
Segundo a Polícia Militar, os dois integravam um esquema de tráfico de drogas na região. Durante as buscas, os policiais apreenderam 56 mudas de cannabis, além de porções de drogas, uma arma de fogo, munições, materiais utilizados para embalar entorpecentes e equipamentos eletrônicos.
Também foram apreendidos R$ 5.930 em dinheiro, R$ 200 em notas falsas e um veículo que, segundo a PM, era utilizado com frequência no transporte de drogas. O automóvel foi removido para um pátio credenciado.
Os militares ainda retiraram uma câmera de monitoramento instalada em um poste às margens da Rodovia ES 010, que, conforme a corporação, era usada para auxiliar a atividade criminosa.
Em nota, a Polícia Civil informou que o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso restrito. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), enquanto a mulher foi levada para o Centro Prisional Feminino.
Errata
A Polícia Militar divulgou equivocadamente o nome e a foto do suspeito mas, cerca de 25 minutos depois, informou que o material deveria ser desconsiderado. Entretanto, o conteúdo que estava em produção foi publicado antes que fosse visto o pedido da polícia. A Secretaria de Segurança Pública alertou sobre a divulgação e o aviso de desconsideração, explicando que o mandado de prisão contra o suspeito não estava mais válido porque há um alvará de soltura em favor do homem. Diante disso, o nome e a foto foram retirados da publicação.
Um jovem de 24 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele era procurado pela Justiça por homicídio e duas tentativas de homicídio relacionadas a um ataque a tiros ocorrido em fevereiro de 2023, no bairro Andorinhas, também na capital.
Uma equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua Hermínio Blackman quando percebeu o nervosismo do indivíduo com a presença policial. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta aos sistemas, foi verificado que se tratava de um suspeito que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O homem foi levado para a delegacia, onde foi constatado que o mandado de prisão não era mais válido já que havia um alvará de soltura para ele.
Segundo a corporação, o suspeito seria um dos envolvidos no atentado em que ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas, resultando na morte de um jovem de 19 anos e ferindo outros dois.
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros por dois suspeitos em uma motocicleta na região do Córrego do Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Valci Alves dos Santos e encontrada sem vida, caída em frente a um supermercado.
Testemunhas contaram aos militares que uma motocicleta se aproximou do jovem e o passageiro efetuou diversos disparos contra ele. Um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido pelos tiros. A PM não informou se havia pessoas dentro do veículo no momento do ataque.
O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.