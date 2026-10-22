Feira de adoção terá 20 cães à espera de um lar em shopping de Cariacica

Quem deseja ganhar um novo companheiro poderá encontrar um amigo de quatro patas neste sábado (24), na feira de adoção de cães do Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento será realizado das 8h às 13h e terá 20 animais à espera de um novo lar. Todos foram resgatados de situações de abandono e maus-tratos.
Os cães disponíveis para adoção já estão vermifugados e microchipados. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Os interessados também passarão por uma entrevista com a equipe técnica responsável pela feira.
A secretária de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, Luciana Tibério, destaca a responsabilidade envolvida na adoção. “Adotar é assumir a responsabilidade por uma vida. Por isso, buscamos garantir que cada animal encontre um lar seguro, com pessoas dispostas a oferecer cuidado, atenção e condições adequadas para o seu bem-estar”, afirma.
Segundo pesquisa da Agência Brasil publicada em dezembro de 2025, cerca de 30 milhões de animais domésticos vivem em situação de abandono no Brasil. No Espírito Santo, dados do Observatório de Segurança Pública apontam 625 ocorrências de maus-tratos a animais, das quais 472 envolvem cães — o equivalente a 75,5% dos registros.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Wanessa Scardua.