Fábrica de sorvetes tem prejuízo de R$ 20 mil com queda de poste em Iconha

Grávida morre após ser atropelada por carro em rodovia no Sul do ES

Uma mulher, identificada pela família como Kelly Rodrigues, de 29 anos, morreu após ser atropelada na rodovia ES 482, no bairro Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (4). Ela estava grávida e o bebê também veio a óbito. Uma testemunha relatou que escutou uma pessoa gritar por socorro e, logo em seguida, um barulho de arrancada brusca de pneus. O homem disse que foi em direção ao portão, ouviu outro som de impacto e viu o atropelamento.

Kelly Rodrigues, de 29 anos, morreu atropelada. (Arquivo pessoal)

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo explicou que estava trafegando na rodovia, quando viu uma mulher sentada no meio da pista com as duas mãos levantadas. Porém, o motorista disse que não conseguiu acionar os freios a tempo e acabou atingindo a vítima. O homem, de 33 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na noite deste sábado (4), às 23h07, para uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal, na rodovia ES 482. Os corpos das vítimas, a mulher e o bebê, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico.

A Polícia Civil disse que o motorista do veículo foi ouvido na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e liberado, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A corporação informou que esta medida foi adotada porque o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação, reforçou a PC.

Atualizado há 2 dias