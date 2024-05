Grupo faz reféns e rouba caminhão com sacas de café de sítio em Pinheiros

Vítimas foram ameaçadas pelos criminosos armados e depois mantidas trancadas em um quarto da casa, na noite da última quinta-feira (16)

Um casal e dois filhos foram vítimas de um assalto no sítio onde moram, localizado no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a família relatou que foi mantida refém por quatro homens armados, trancada em um quarto. Os criminosos também renderam dois funcionários da propriedade. O grupo roubou uma caminhonete e um caminhão com aproximadamente 100 sacas de café, causando um prejuízo de cerca de R$ 100 mil.