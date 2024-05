Ônibus escolar com 20 crianças bate em caminhonete em Linhares

O município de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, registrou o primeiro caso de Febre do Oropouche na região. A prefeitura divulgou na última terça-feira (14) que após a doença ser confirmada no município pelo Laboratório Central (Lacen-ES), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta para a população local.

Segundo a Prefeitura de Anchieta, o paciente passou por avaliação médica na terça-feira, encontra-se bem, em casa, com melhora dos sintomas. O resultado do exame saiu na segunda-feira (13). A administração municipal explicou que o caso é acompanhado por profissionais de saúde. Até o último dia 10 de maio, o Estado do Espírito Santo já havia notificado 56 casos da doença, sem considerar o da cidade no Sul do Estado.