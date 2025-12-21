Dois homens são baleados durante ataque a tiros em Cariacica
Dois homens foram baleados na manhã deste domingo (21) durante um ataque a tiros no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, uma mulher acionou a corporação após o irmão dela e um amigo serem atingidos por disparos efetuados por indivíduos que ocupavam um veículo, enquanto conversavam na rua.
Ainda segundo a PM, após o ataque, os dois feridos foram socorridos por um vizinho da solicitante e levados ao Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a identificação dos suspeitos.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.