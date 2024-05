Mais dois são presos por tiroteio perto de escola em Cachoeiro

Dupla estava foragida da Justiça por crimes de tráfico de drogas e homicídio

A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (16) mais dois homens suspeitos de envolvimento no tiroteio em frente a uma escola no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, no dia 6 deste mês. Os nomes deles não foram divulgados, mas, segundo a PM, os dois eram foragidos da Justiça. As prisões foram realizadas no bairro Otto Marins, graças a denúncias.