Homem é esfaqueado em campo de futebol após briga em Pancas

Um homem foi esfaqueado em um campo de futebol na noite desse sábado (20), após se desentender e dar um tapa no rosto do suspeito, um homem de 40 anos, em Pedra Bonita, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), após ser ferida, a vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada para a Unidade de Saúde São José, em Águia Branca. Em seguida, ela foi transferida para o hospital de Barra de São Francisco.