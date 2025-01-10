"Expert" em roubo de motos é preso em flagrante na Serra

Conforme o Cabo da PM Danielson, Matheus foi detido em flagrante e direcionado a 3ª Delegacia Regional da Serra. Segundo apuração da TV Gazeta , ele tem 14 passagens pela polícia.

Gravações de videomonitoramento mostram como ele agia de forma rápida (veja acima). Em uma delas Matheus chega com um comparsa em uma motocicleta. Um deles desce, liga a moto estacionada na frente de uma praia e vão embora. Outra câmera de segurança mostra o criminoso agindo sozinho. Sem ninguém na rua, ele chega andando e leva rapidamente o veículo.