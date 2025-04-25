Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja cidades

O alerta amarelo abrange áreas do Noroeste, Sul e Litoral, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h, com ventos intensos de até 60 km/h. Já o alerta laranja - que cobre a região Central e o Sul - aponta risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, acompanhadas de ventos de até 100 km/h, além de risco de alagamentos, cortes de energia e queda de galhos de árvores.