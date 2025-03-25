ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 32 cidades

O alerta é válido até as 10h de quarta-feira (26) para 32 cidades capixabas.

O Espírito Santo recebeu, nesta terça-feira (25), um novo alerta de chuvas intensas para 32 cidades capixabas. O aviso é classificado como amarelo, ou seja, indica perigo potencial, e é válido até as 10h de quarta-feira (26).